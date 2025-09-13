El Campus del Mar cumple 15 años alejado de la Ría

La red internacional de investigación tejida con ambición por la UVigo se mantiene viva quince años después de alcanzar el reconocimiento de excelencia del Ministerio de Educación y el apoyo unánime de la sociedad y las instituciones. Sus responsables siempre defendieron que el proyecto trascendía los edificios, como así ha quedado demostrado este tiempo. Y también es cierto que la Universidad ya cuenta con la Ecimat de Toralla a pie de costa. Pero, a día de hoy, la ETEA sigue siendo un sueño incumplido. Y, a pesar de contar con proyectos arquitectónicos ya aprobados para los edificios Faraday y Siemens, los desacuerdos entre Xunta y Concello siguen alejando a la institución de la ansiada ubicación en Teis.

La efemérides del Campus del Mar es una más en la cronología de iniciativas frustradas que suma la antigua escuela militar desde su cierre en agosto de 2002. Cinco años después de aquella fecha, el bipartito lanzaba la Ciudad del Mar para convertir el recinto en un gran campus científico-tecnológico de referencia internacional, pero todo quedó en suspenso con el cambio de gobierno en la Xunta y la crisis económica.

Portada de FARO del 22 de octubre de 2010 destacando el logro histórico del Campus del Mar. / FDV

La iniciativa de la UVigo, aprovechando la convocatoria estatal de campus de excelencia, hizo suya de nuevo la aspiración de devolver la vida a unas instalaciones únicas en las que están llamados a convivir científicos de varias instituciones y ciudadanos.

Pero desde 2010, cuando el entonces rector Salustiano Mato, acompañado de sus predecesores y de los responsables del CSIC y el IEO celebraba en el campus la «histórica» designación del ministerio, el gran complejo vigués en torno a las ciencias marinas sigue sin arrancar.

Por ahora, el proyecto del CSIC para trasladar a la ETEA la sede del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) es el más avanzado y está pendiente de adjudicar las obras de demolición en la parcela asignada. Mientras tanto, los de la Universidad para el Faraday y el Siemens siguen en el cajón a la espera de que Concello, Zona Franca y Xunta se pongan de acuerdo sobre el convenio para la urbanización del gran bulevar central y la plaza de Armas.

Los usos para los espacios que corresponden a la UVigo han sido modificados desde el proyecto inicial de 2010. El actual rector ha impulsado el traslado de toda la Facultad de Ciencias del Mar y de la sede de Centro de Investigación Mariña (CIM) a la ETEA. Y también lleva años pidiendo a la Xunta la cesión del edificio Morse y de la Enfermería.

Vista general de la plaza de Armas y los edificios Morse, Faraday y Siemens. / Marta G. Brea

Reigosa, que en unos meses finalizará su segundo y último mandato, aseguraba esta misma semana tras reunirse con el alcalde que veía más cerca el día en el que podría anunciar la perseguida mudanza. Está por ver si podrá hacerlo él antes de las elecciones de las que saldrá su sucesor o sucesora y que deberían convocarse en mayo de 2026.

Desde su designación como conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas en abril de 2024, María Martínez Allegue ha visitado en varias ocasiones la ETEA. Y siempre se ha mostrado convencida de que, por fin, ha llegado el momento de su recuperación.

El pasado junio se desplazó a la antigua escuela militar junto al presidente Alfonso Rueda para conocer el avance de las obras en la parcela PS-6, donde está prevista la residencia de mayores promovida por la Fundación Amancio Ortega. Y su departamento también ha reactivado el proyecto para transformar la antigua panadería en una cafetería con vistas privilegiadas a la playa da Punta y la Ría de Vigo.

Pero el convenio a tres bandas entre Xunta, Concello y Zona Franca para desbloquear el ámbito PS-1, que incluye el gran bulevar, sigue pendiente. Y, con él, las aspiraciones de la UVigo de poder ampliar su campus, por fin, hasta el litoral de Teis.