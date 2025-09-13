Una brutal violación resuelta gracias al ADN llega a juicio 12 años después

Dieciséis años y nueve meses de prisión y el pago de 96.594 euros a la víctima por las lesiones psíquicas, las secuelas y el daño moral causado, máxime porque lo sucedido derivó en un deterioro cognitivo grave que persiste a día de hoy y que no es susceptible de mejoría. Es la pena que pide el fiscal para un delincuente que hace 12 años, en 2013, abordó supuestamente de madrugada a una mujer que salía de trabajar del antiguo Hospital Xeral de Vigo y, con gran violencia e intimidándola con un objeto punzante, la violó en una explanada cercana para, a continuación, arrancarle una cadena de oro, un anillo y un reloj con los que huyó.

Este caso permaneció años sin resolverse hasta que en 2022 el ADN permitió poner nombre y apellidos al supuesto agresor gracias a una prenda incautada por la Policía Nacional a raíz de un robo en una vivienda. El perfil genético del ladrón coincidía con el que se guardaba en las bases policiales del autor de esa agresión sexual.

El juicio se celebrará la próxima semana en la Audiencia de Vigo. El acusado supuestamente abordó a la víctima cuando salía de trabajar del hospital y se dirigía, por una explanada de tierra que se usaba como aparcamiento, hacia la parada de autobús. Primero le pidió un cigarrillo, pero ya la abordó por la espalda y le tapó la boca mientras la amenazaba con un objeto punzante. «Como grites te pincho», le dijo. La mujer le dio el dinero que llevaba y, después, el agresor la llevó a una zona más apartada y la violó. Antes de huir, le robó las joyas que llevaba.