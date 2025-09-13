El BNG afea al PSOE no pedir a Rueda su dimisión

El BNG censuró el «sectarismo» del PSOE vigués impidiese aprobar una moción en el pleno municipal para pedir la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por su gestión con los incendios forestales este verano. El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, calificó de «exercicio lamentable de irresponsabilidade política» la postura socialista.