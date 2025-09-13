Becarios contra la despoblación

Cuando un alumno ingresa en la Universidad y piensa en el periodo de prácticas, casi instintivamente sueña con aprovechar la oportunidad de formarse en una gran empresa, bien por engalanar el currículo, bien como única vía de acceso a un posible contrato laboral. Los estudiantes y próximos graduados Borja Fortes y Cristian Souto vieron otras posibilidades en su formación práctica: ayudar con sus conocimientos a concellos con poca mano de obra y aprovechar así para tocar «todos los palos».

FdV |

Y así conocieron Campus Rural, un programa en el que participa la Universidad de Vigo que permite a los estudiantes de cualquier titulación realizar prácticas académicas, tanto curriculares como extracurriculares, en el ámbito rural, en zonas con problemas de despoblación, residiendo en él , conociéndolo en profundidad y conviviendo y colaborando con su gente; de modo que puedan verlo como un lugar de oportunidades para el desarrollo de su futuro profesional.

Los concellos de Mondariz, con 4..444 habitantes y Covelo con poco más de 2.500, fueron las localidades escogidas por estos dos jóvenes, estudiantes de Dirección y gestión pública e Ingeniería forestal, respectivamente.

«Soy de Mondariz y me pareció una oportunidad muy buena para poder ayudar al pueblo desde dentro. La idea era estar solo dos meses porque se trataban de prácticas extracurriculares pero al final lo amplié a 4 que es el máximo. La experiencia fue muy buena; el trato ha sido muy cercano, tanto con el Concello como con la gente, con la atención al público. Al final somos con una familia, nos ayudamos más y no hay el caos que te puedes encontrar en una gran ciudad», explica Cristian Souto.

Esta misma valoración la aprecia Borja Fortes, quien al residir a poco menos de 20 kilómetros de Covelo vio la «oportunidad» de formarse y conocer más de la localidad más próxima a su casa. «Me resultó muy cómodo; tenía unas funciones determinadas pero al ser un concello pequeño puedes, o incluso necesita, que ayudes con una gran variedad de funciones y eso te ayuda mucho con el tema formación, porque practicas un poco todo. Me vino muy bien», reconoce el joven.

Reconocen que, aunque a priori el trabajo es mucho más agradecido en un gran municipio o incluso la variedad de ámbitos, aprender es mucho más sencillo es una localidad pequeña. «Desde fuera puede parecer que no hay mucho trabajo en Mondariz pero llegas y todo lo contrario; ya desde las 8 de la mañana estábamos a tope, con mucho trabajo extra. Yo estaba como técnico de Medio Ambiente y en el rural se trabaja muchísimo», reconoce Souto, que además es consciente de la necesidad y carencia de mano de obra en estos enclaves de menor tamaño. «Necesitan gente, claro; el ayuntamiento tiene que salir adelante y para eso hace falta gente que quiera trabajar aquí. Entiendo que te tiene que gustar pero en cuando a comodidad y trato, la verdad es que no hay nada mejor», apremia el ingeniero forestal.

Por su parte, Borja Fortes coincide en este modelo de aprendizaje que, sin duda, repetiría. «Yo solo estuve dos meses y se me hizo corto, es poquito tiempo. Tuve la suerte de poder realizar muchas funciones públicas y creo que esta es la mejor oportunidad para aprender. En mi caso, me gustaría llegar a ser Secretario de un Ayuntamiento quizás más grande pero formarme aquí ha sido importante para conocer ciertas cosas; por ejemplo los ayuntamientos pequeños están más ahogados y tienen que hacer más encajes con los presupuestos», explicaba este joven que termina con una reflexión sobre esta experiencia en un concello pequeño. «La ciudadanía tiene una mala opinión en general de la alcaldía y los cargos públicos pero también quieren rapidez en sus gestiones; y si aquí no vienen profesionales a trabajar las cosas no cambiarán», valora este joven estudiante de Dirección y gestión pública.