La Xunta forma a los concellos para vigilar al mosquito tigre
Personal de los ayuntamientos interesados en colaborar con la Rede Galega de Vixilancia de Cectores (Regavivec) —como Vigo, Porriño, Redondela, Tomiño y Bueu— recibieron formación ayer en la ciudad de Vigo sobre las tareas de colocación de trampas y recogida de muestras para la identificación del mosquito tigre.
El taller, organizado por la Escola Galega de Saúde Pública, se llevó a cabo en la delegación territorial de la Xunta en Vigo.
Regavivec reforzará el control en los concellos que detectaron mosquito tigre este año –Mos y Bueu– y extenderá la vigilancia los municipios limítrofes para determinar su extensión.
