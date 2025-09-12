Vigo será la escala española del viaje inaugural del ro-ro «Grande Auckland» de Grimaldi
Construido en China, tiene capacidad para más de 9.000 unidades
Grupo Grimaldi celebró esta semana el hito de entrega del Grande Auckland, el primero de los siete ro-ro contratados al conglomerado público China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), diseñado para poder utilizar propulsión a amoníaco.
El viaje inaugural del buque recalará en Vigo, como ha comunicado la compañía italiana en su página web. En concreto, el Grande Auckland partirá de Shanghái y Lianyungang, con escalas en Agadir y Tánger Med (Marruecos), la dársena de Bouzas, Amberes (Bélgica) y Southampton (Reino Unido).
El ro-ro tiene 200 metros de eslora y 38 de manga, con un tonelaje bruto de unas 77.500 toneladas. Es un barco para carga rodante, tanto de vehículos (turismos, furgonetas, camiones) como otras unidades de transporte. Su capacidad, expresada en unidades equivalentes de vehículos (CEU, Car Equivalent Unit) es de 9.241.
También está diseñado para el planchado en frío, lo que significa que puede alimentarse con electricidad de tierra mientras está atracado en puerto, una alternativa ecológica al uso de combustibles marinos tradicionales, donde exista dicha infraestructura. Según ha indicado la naviera, el nombre es un homenaje a la ciudad neozelandesa, «que desde 2023 es atendida regularmente, mensualmente, por buques Grimaldi que llegan desde Europa».
