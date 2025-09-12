Más viajes por la ría y sesiones de baile en locales para mayores
El éxito de las rutas en el barco Nautilus para conocer mejor la ría ha convencido al Concello para ofrecer en septiembre 800 plazas más. Los bailes en asociaciones de vecinos se retoman el 11 de octubre en Sárdoma y seguirán el 25 de octubre en San Miguel de Oia, el 8 de noviembre en Lavadores, el 22 de noviembre en Becerreira-Cabral y el 13 de diciembre en Beade.
