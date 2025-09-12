Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una tubería rota convierte la Praza de Independencia de Vigo en una piscina

Los operarios de Aqualia han cortado el agua en la zona para solucionar la avería

Rafa López

R. V.

La rotura de una tubería ha provocado que todo el entorno de Praza de Independencia, en Vigo, se haya inundado a última hora de este viernes en pocos minutos. El agua empezó a emanar profusamente por una arqueta a las 21.45 horas de este viernes de la plaza y también ha anegado las calles Regueiro y Álvaro Cunqueiro.

Vecinos, transeúntes y clientes de los locales de hostelería de esa zona han tenido que ponerse rápidamente a cubierto o apostarse en zonas más elevadas de esta área peatonal, convertida en una piscina de agua y lodo.

La Policía Local desplazó a una patrulla al lugar y poco después llegaron los operarios de Aqualia. Para llevar a cabo sus trabajos y cortar la inundación, cortaron el agua de la zona, lo que ha afectado a vecinos y negocios del entorno. Tratarán de solucionar la avería en la mayor brebedad posible.

