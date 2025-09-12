Restaurantes ofrecen cocina ‘non-stop’ desde la mañana hasta la madrugada

El bum turístico que ha vivido la ciudad en los últimos años ha llevado a la hostelería a adaptar sus servicios para atender al elevadísimo volumen de visitantes que llegan a Vigo no solo en épocas como verano o las navidades, sino durante prácticamente todo el año. Por lo general, restaurantes y bares han ampliado sus horarios de apertura por el aumento de la demanda, no solo en el centro, sino también en zonas como O Calvario o Traviesas. Ejemplo de ello es la Burguesa, ubicada en Travesía de Vigo. Abren desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche pero lo más llamativo es que tienen la cocina abierta sin parar durante las quince horas que están operativos.

En verano, durante prácticamente todo el día, recibían a turistas que buscaban un sitio para comer, desayunar o cenar a horas que no son las habituales. Ofrecen tanto la posibilidad de consumir en el local como recoger la comida. Un simple vistazo a su terraza cubierta y su interior a lo largo del día permite ver cómo su fórmula funciona: el local está lleno prácticamente a todas horas.

Con un sistema similar al de la Burguesa, hay en total una decena de establecimientos que tienen abierta su cocina desde que levantan la verja, a primera hora de la mañana, hasta que la cierran, a medianoche o bien entrada la madrugada. Entre ellos se encuentra el Ecos, ubicado en Urzáiz, una cafetería de toda la vida que también ofrece platos combinados y que antes abría la cocina las 24 horas. Ahora la cierra a las tres de la madrugada hasta la mañana siguiente, y sigue siendo uno de los principales establecimientos favoritos por los que buscan una comida a deshoras, especialmente por el centro.

Todo ello sin contar los establecimientos típicos de comida rápida, en donde también se puede pedir comida a cualquier hora del día y ofrecen servicio tanto presencial como a domicilio.

Además hay que sumar las conocidas como cocinas fantasma, negocios clandestinos que solo ofrecen comida a domicilio (algunos también para recoger) y únicamente se puede conocer su existencia o bien a través de plataformas online como Just Eat o Glovo, o bien por la presencia física de los repartidores que recogen allí in situ el pedido para llevárselos al cliente, que por lo general no suele sospechar que se trata de establecimientos de este tipo cuando realiza el encargo.

Hay algunos por ejemplo que se cambian el nombre en cada plataforma en la que están anunciados. Otros tienen varios perfiles: en uno anuncian platos de cocina venezolana y en otro algo tan radicalmente opuesto como pollos asados. Todo en la misma cocina. ¿Y dónde se ubican estos fogones fantasma? Pues aquí viene el principal problema. Porque en algunos casos se utilizan incluso viviendas para ello, o anexos como garajes que difícilmente pueden estar correctamente equipados y habilitados para ejercer como cocina.

Tanto administradores de fincas como el sector de la hostelería alertaban en los últimos tiempos del preocupante aumento de «cocinas fantasma donde se elabora y reparte comida de forma habitual y cuyos propietarios no cuentan con los permisos y licencias necesarios para realizar esta actividad». Advierten que la falta de instalaciones adecuadas y seguras pone en riesgo a las comunidades de propietarios que viven en esos edificios.