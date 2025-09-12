Relevo en la sala de profesores

Hasta en sus nombres se aprecia el salto generacional. Frente a esto, son muchas las cosas que los unen: ambos son titulados en Matemáticas, los dos ejercen la docencia en un instituto público de Vigo y defienden un modelo de enseñanza basado en la «escritura, en la pizarra de toda la vida». Áxel García y Eduardo Lorenzo coincidirán tan solo un año en el IES Álvaro Cunqueiro; el primero se estrena en las aulas gallegas este curso, que será el último para Lorenzo tras 36 años como profesor. Ambos reflexionan para FARO sobre la profesión, en la que uno pasa al otro el testigo de mucho más que enseñar números y fracciones a los alumnos. «Antes solo dábamos clase, venían y se iban. Ahora tenemos que preocuparnos mucho más por ellos», dice Lorenzo.

Trayectoria

Entre la pena y el alivio de «sacarse ya la mochila» inicia este curso Eduardo, profesor de matemáticas que se despide en nueve meses de la docencia. «Es una sensación agridulce, pero porque también estoy cansado ya de esta etapa. La diferencia de edad con los alumnos ya es excesiva, se me hace cuesta arriba», cuenta Lorenzo mientras conversa con Áxel García, quien tras un año como profesor sustituto en un colegio de Madrid, logró aprobar las oposiciones de Educación y ahora deberá pasar cinco meses de prácticas antes de convertirse en funcionario de carrera. «Es un sistema mejorable, cumple su función de criba pero luego lo que pones en el examen no es lo que haces en la clase», precisa García.

Comportamiento en el aula

Sin entrar en el mayor o menor nivel que pueda tener actualmente el alumnado, Eduardo Lorenzo destaca el trato al profesorado y el comportamiento en el aula como dos de los cambios más notables desde sus inicios como profesor. «Que sepan un poco más o un poco menos no me preocupa, al final te vas adaptando. Me preocupa más la forma de relacionarse entre ellos, al menos en la ESO. Sobre todo el sector masculino, se relacionan a base de empujones, se insultan como algo natural, lo han normalizado y eso distorsiona las clases. Es más, se da por hecho que se puede hablar en clase, hay una pérdida de autoridad. Ahora sí, mandas callar y se callan pero a los 3 minutos vuelven y antes decías callaos y se hacía el silencio. El ambiente que había antes en las clases era de silencio y educación, y eso ha cambiado», sostiene Lorenzo.

La llegada de la tecnología, tanto el uso de ordenadores como el teléfono móvil, influyó mucho en este cambio de comportamiento. «No podría decir que si hubo una bajada del rendimiento académico la culpa sea de la tecnología. El nivel en la ESO con respecto a lo que era antes sí es menor, pero no porque yo lo baje sino porque el sistema educativo así lo indicó. Cuando yo empecé a trabajar, al instituto llegaban los alumnos que querían hacer Bachillerato, tenían más claro su futuro que ahora», amplía Eduardo Lorenzo.

Por su parte, Áxel defiende que el sistema educativo está así pensado para favorecer la consecución del graduado escolar. «Se ha decidido poner un sistema educativo más asequible para que al menos todo el alumnado se saque la ESO; así se erradica el absentismo y fracaso escolar. Hay otros sistemas educativos mucho más exigentes pero tienen otras finalidades, buscan otras cosas», valora el joven.

Cambios metodológicos

Ambos son conscientes de los cambios metodológicos y pedagógicos del sector educativo en la última década pero si algo defienden es la mezcla de lo clásico con lo actual. «Antes un libro de texto era eso, texto. Y ahora todo dibujitos. Luego parecía que con un aula de informática se iba a hacer todo solo, pero sigo pensando que para captar la atención del alumno hay que usar la tecnología razonablemente, como un complemento; soy partidario de que hay que seguir escribiendo», relata Lorenzo. «Cuantas más herramientas didácticas uses, a más perfiles de alumnado serás capaz de llegar. Para mí el sistema más eficiente sigue siendo el de tener una base de pizarra y ver escribir al profesor. El hecho de escribir nos permite no embalarnos, ralentiza el ritmo de la clase y a veces eso viene bien. Hay que apostar por la combinación; si hablamos de una esfera o un poliedro, la informática juega un papel importante: lo pueden visualizar en 3D y entenderlo mejor. Lo clásico no es malo por ser viejo, la pizarra y la tiza es un sistema anquilosado pero aporta un ritmo que los estudiantes asimilan mejor», argumenta García.

Atención a la diversidad

El reto que los dos aprecian en el curso pasa por el alumnado con diversidad. «Aún en agrupamientos de 10 o 15 alumnos hay diferencias entre ellos; es muy difícil trabajar para que nadie se quede atrás», indica Lorenzo. Para Áxel, la solución pasa, sin duda, por una bajada de las ratios. «La clave para atender la diversidad es bajar las ratios por aula; tener un profesor de apoyo también es de ayuda pero no es la medida», zanja.