Un príncipe saudí, un magnate chino... el «Golden Odyssey» se exhibe en Vigo y busca nuevo dueño

El ostentoso Golden Odyssey, de casi 124 metros de eslora, se dirige a Bremen procedente de Gibraltar. Pero el mal estado de la mar ha propiciado, por primera vez, su recalada en la ría de Vigo.

Es obra del astillero alemán Lürssen y fue un pedido del príncipe saudí Khaled bin Sultan bin Abdulaziz, aunque también pasó por las manos del chino Richard Qiangdong Liu, de 52 años de edad y fundador del gigante del comercio electrónico JD. El Golden Odyssey, sometido a una reforma en 2023, costó en torno a 300 millones y ahora se vende por más de 150, según las páginas web especializadas.

Este opulento buque dispone a bordo de todos los lujos imaginables de los que pueden disfrutar hasta un máximo de 32 invitados en espacioso alojamiento, que viajan atendidos por 70 tripulantes. El pasaje tiene a su alcance un completo gimnasio, baño turco, sauna, spa para tratamientos corporales, piscina, salón de peluquería y belleza y hospital con instalaciones dentales. En el exterior destacan su helipuerto y una plataforma para la práctica de deportes náuticos.

Medios especializados aseguran que el príncipe Bin Abdulaziz nunca llegó a pisarlo, ya que cuando el yate fue rematado el jeque ya atravesaba dificultades financieras derivadas del impago de un préstamo al Deutsche Bank de Luxemburgo, en el que la embarcación se había utilizado como aval.

Así las cosas, el Golden Odyssey fue embargado y subastado en Malta en octubre de 2022 por 150 millones de euros, por lo que el banco pudo recuperar la deuda contraída que ascendía a 116 millones de euros. Aquí entró en escena el empresario chino. Pero a Liu la embarcación no acababa de convencerle, por lo que el pasado año encargó a Lürsen otro yate todavía mayor y más lujoso, actualmente en fase de armamento y bautizado como Proyecto Deep Blue.