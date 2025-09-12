Peinador vuela hacia el millón de viajeros pese a sus pocas rutas y cerrar agosto en negativo

El mes de mayor demanda aeroportuaria se ha cerrado con una caída de pasajeros en el aeropuerto de Peinador y también en el de Lavacolla. Aunque la terminal olívica ha logrado sumar más viajeros que la de Alvedro (algo poco habitual en los últimos años), los 111.611 personas que volaron hacia y desde la terminal olívica el mes pasado suponen una caída del 4,4% respecto al año anterior.

Según ha informado Aena, del total de pasajeros de vuelos comerciales del aeropuerto de Vigo, 106.592 viajaron en vuelos nacionales y 4.954 en internacionales (actualmente solo tiene la ruta a Londres que Ryanair cancelará el 31 de diciembre).

Pero aunque el aeropuerto de Vigo ha perdido demanda en el mejor mes del año, lo cierto es que por el momento mantiene la línea ascendente en el cómputo anual, lo que le permitirá llegar de nuevo a la cifra psicológica del millón de viajeros. En los ocho primeros meses del año ha movido 738.110 pasajeros, lo que supone un 7,8% más que en el mismo periodo del año pasado.

A priori, de cara a los últimos meses del año la única mejora en oferta en el aeropuerto de Vigo no llegará hasta principios de diciembre. El día 4, como avanzó este periódico, Binter ampliará su oferta de vuelos convirtiendo en diaria su ruta a Tenerife.

Por el contrario, Peinador seguirá pagando respecto al año pasado la pérdida del vuelo a Barcelona que Ryanair suprimió a principios de este año y que seguirá restando en las estadísticas de la terminal viguesa.

Lavacolla y Alvedro

En cuanto a pérdida de pasajeros, Lavacolla vuelve a ser la terminal gallega más castigada, aunque continúa liderando el tráfico de pasajeros de Galicia. El mes de agosto lo cerró con 346.012 viajeros, lo que supone un 10% menos que el año pasado. Y, en lo que va de año, suma 2.202.960, un 12,8% menos.

Todo apunta a que esta caída en la terminal de Compostela continuará agrandándose en los próximos meses tras la decisión de Ryanair, dentro de su guerra con Aena por las tasas aeroportuarias, de eliminar sus aviones basados en Santiago y dejar solo operativas cinco rutas.

Alvedro, aunque se quedó por debajo de Peinador en agosto, mes en el que tuvo 1017.474 viajeros, es la única terminal gallega que logra mantener el crecimiento mensual y anual: 4,2% y 4,3%, respectivamente. En lo que va de año han pasado por la terminal herculina 851.830 pasajeros.

Operaciones y mercancías en Vigo

Además, durante el pasado agosto, 1.230 vuelos operaron en la pista viguesa, un 1,1% más que en agosto del año pasado, de los cuales 943 fueron vuelos comerciales (862 a destinos nacionales y 81 a internacionales). Asimismo, el aeropuerto de Vigo movió en agosto 26,6 toneladas de mercancías.