¿Qué pasa con el Mundial 2030?

El cronómetro con la cuenta atrás hacia el Mundial de Fútbol 2030 sigue corriendo sin que la crisis abierta en España por la designación de las sedes que albergarán los partidos de la principal cita futbolística de selecciones –en la que también habrá encuentros en Marruecos, Portugal y Sudamérica– se haya cerrado. Vigo continúa reclamando el hueco que le otorgaban las puntuaciones de las candidaturas examinada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) antes de que aquel listado fuese modificado para incluir a San Sebastián entre las elegidas.

Hoy se cumplen cuatro meses de la reunión celebrada en Madrid entre cargos federativos y el Concello vigués, con su alcalde, Abel Caballero, a la cabeza, que sirvió para tender unos puentes que parecían imposibles de reconstruir tras conocerse que Vigo fue excluida tras una alteración de las valoraciones. En aquella cita de mayo, el mensaje fue claro: Concello y RFEF unirán fuerzas para que Balaídos se una a las sedes del Mundial. Sin embargo, 123 días después nada se sabe, a pesar de que incluso se han añadido al cóctel nuevos ingredientes que estimulan las opciones de que Vigo haga realidad su sueño. Este periódico trató ayer de conocer cómo ve la RFEF este asunto y si hay algún tipo de avance, pero obtuvo el silencio por respuesta, que se suma a la falta de transparencia denunciada desde el Concello sobre las valoraciones de las candidatas al Mundial.

Las nuevas variables que han emergido desde entonces no son cosa menor, especialmente la renuncia oficializada por la ciudad de Málaga el pasado 12 de julio, cuando el alcalde malacitano, Francisco de la Torre, anunciaba que no veía conveniente seguir adelante por factores como el coste económico de la remodelación y el perjuicio que supondrían las obras para la afición del equipo de la ciudad.

Tres días después de conocerse el descarte de Málaga, llegaba la única manifestación pública del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, sobre el futuro de las sedes mundialistas españolas, optando entonces por una total equidistancia limitándose a señalar que existían alternativas, mirando especialmente a Valencia, cerrando la puerta a dar paso a la siguiente candidatura en la lista de puntuaciones, que no era otra que la de Vigo, un argumento al que se agarró Abel Caballero al día siguiente del adiós de Málaga a albergar partidos del Mundial. «En este momento somos sede», decía entonces el regidor olívico, que dos semanas más tarde se apoyaba también en un informe jurídico encargado al prestigioso despacho de abogados Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, que avalaba todas las demandas de Vigo, insistiendo Caballero en priorizar la vía del diálogo y no acudir a la judicial.

Las aspiraciones viguesas se sustentan también en un proceso de reforma de Balaídos que lleva tiempo en marcha y que permitirá tener lista la grada de Gol en 2027, por lo que solo restaría asumir la nueva Tribuna ampliada para llegar al aforo exigido, algo para lo que el Concello tiene ya el proyecto avanzado y la garantía, asegura el alcalde, de poder asumir el coste con fondos propios si fuese necesario.

Esa concreción de la financiación no existe en la sede de A Coruña, la única de las elegidas que no ha movido todavía una piedra para cumplir con lo prometido. El concejal encargado del tema en la ciudad herculina, Gonzalo Castro, lleva meses dando largas sobre el proyecto, que oscilaría finalmente entre los 90 y los 110 millones, y los inversores que lo harían posible. En marzo, decía que en verano todo estaría cerrado y presentado. No cuenta, ni siquiera, con la colaboración del dueño del Deportivo, Juan Carlos Escotet, que el pasado miércoles, cuestionaba las intenciones del Concello de A Coruña al entender que podría «comprometer nuestro equilibrio financiero», viendo también «contraproducente» la ampliación del aforo proyectada. Su intención es «acabar lo antes posible» las obras que el Deportivo está efectuando en Riazor para abrir un museo y reformar otras partes del estadio, lo que chocaría con la gran remodelación proyectada por el consistorio.

A distintos ritmos, sí que avanzan las remodelaciones de los estadios de Zaragoza, que se lleva a cabo sin el condicionante de compaginarla con la competición, y de Gran Canaria, que licitaba en agosto su primer contrato tras validar un plan funcional muy detallado. Mientras, Vigo también hace sus deberes y espera novedades y certezas tras tanto vaivén.