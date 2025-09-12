Olga Alonso, elegida coordinadora comarcal del PSdeG-PSOE en Vigo

La concejala de Educación de Vigo y exdiputada en el Congreso Olga Alonso dirigirá la Coordinadora comarcal del PSdeG-PSOE en Vigo. Fue elegida en una reunión organizada por el secretario general provincial del PSdeG-PSOE, David Regades, en presencia de responsables socialistas del entorno. La organización del partido en torno a las comarcas fue uno de los acuerdos que los socialistas impulsaron en su último Congreso Provincial.

La reunión, celebrada en la sede de Vigo, contó con la presencia del secretario general local vigués, Ángel Rivas, así como de los responsables locales de Baiona, Carlos Gómez, Rubén Rial (Nigrán), David Bargiela (O Porriño), José Antonio Mantilla (Mos) y Rita Pérez (Redondela).

La organización comarcal del PSdeG-PSOE da así un nuevo paso después de que comenzara esta semana por O Morrazo, donde fue elegida la teniente de alcalde socialista Sagrario Martínez. En los próximos días, el PSdeG-PSOE celebrará nuevas asambleas comarcales en las comarcas de Pontevedra y Vilagarcía, dentro de un calendario de trabajo intenso que busca consolidar una estructura política fuerte, coordinada y preparada para los retos que vienen por delante.