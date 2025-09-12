Ocho meses sin cárne por «picarse» en la AP-9

Dos acusados aceptaron sendas penas de 3 meses de prisión, que quedó suspendida a condición de no volver a delinquir en los próximos dos años, y la retirada del carné durante 8 meses por conducción temeraria. Los conductores se realizaron adelantamientos por la derecha en la AP-9, frenazos y hasta llegaron a bajarse del coche e increparse. La vista fue conformidad.