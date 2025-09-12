La nueva estructura judicial: más de 360 funcionarios se agruparán en tres grandes servicios comunes

El 31 de diciembre, dentro de tres meses y medio, se creará el Tribunal de Instancia de Vigo. En plena cuenta atrás para afrontar la ambiciosa reforma estructural que dirá adiós a los decimonónicos juzgados unipersonales y estancos, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer varias resoluciones clave, una de las cuales recoge la relación de puestos de trabajo aprobada por la Xunta para las futuras oficinas de justicia de las siete grandes ciudades gallegas, entre ellas Vigo, donde el cambio será complejo y de calado. Con los magistrados organizados en secciones, la inmensa mayoría de los funcionarios judiciales que trabajan en la actualidad en la Ciudad de la Justicia se agruparán en tres grandes servicios comunes. Serán concretamente, según el documento que se acaba de conocer, 364 funcionarios. Y una de las novedades es que 16 de estos puestos serán de jefatura de los distintos equipos o áreas que habrá en los servicios comunes, en los que también se integrarán los algo más de 40 letrados de la Administración de Justicia con los que cuenta la ciudad, entre los cuales varios harán funciones superiores de dirección en la nueva organización.

Los funcionarios destinados en los 38 juzgados unipersonales existentes a día de hoy en Vigo, así como los de las dos secciones de la Audiencia Provincial de Pontevedra, los de la oficina de notificaciones y embargos, los de registro y reparto de demandas o los del servicio de atención a la ciudadanía y víctimas, se integrarán en los servicios comunes. Quedarán al margen de estos grandes grupos los de la Fiscalía o los de los servicios forenses del Imelga.

¿Y cuáles serán esos servicios comunes? La resolución cita en primer lugar el servicio común de tramitación, el de mayor amplitud ya que en el mismo trabajarán 213 funcionarios. Doce de ellos estarán en un pequeño servicio común que trabajará exclusivamente para la Audiencia Provincial de Pontevedra y el resto harán funciones de gestores o tramitadores en el ámbito Civil y Mercantil, en el de Familia, Infancia y Capacidad, en el Social y el Contencioso-Administrativo y, por último, en el Penal.

Otros 97 funcionarios irán al servicio común general. Ahí estarán los que se dediquen al registro y reparto de demandas, a los actos de comunicación como notificaciones, embargos y desahucios y todos –un total de 63– los auxilios judiciales. Y por último, 54 trabajadores más formarán parte, en dos áreas, del servicio común de ejecución, que dará cumplimiento a las sentencias y al resto de resoluciones que emitan los jueces.

«Ningún funcionario judicial va a quedar fuera de esta estructura», afirmó ayer Roberto Fariña, presidente de la junta de personal judicial de la provincia de Pontevedra, que indica que ahora se iniciará el proceso de acoplamiento para cubrir los puestos de trabajo. Critica, sobre este proceso, que la Xunta decidió de forma «unilateral» estos puestos de trabajo sin valorar bien las cargas de trabajo y que la mayoría de equipos que se forman son funcionales y no «orgánicos», lo cual va en detrimento de los trabajadores y es «inoperativo».