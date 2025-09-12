El mirador del Paseo de Alfonso vuelve a abrir después de seis años

El mirador del Paseo de Alfonso XII es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, tanto para los locales como para los visitantes. Las vistas, con las Cíes al fondo y una perspectiva completa del puerto y el conjunto de la ría, son inigualables. Pero llevaba años fuera de juego, blindado, con unas vallas que hacían de dique.

Ahora se han retirado, como anunció esta mañana el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. En suma, han sido seis años de espera para volver a disfrutar de la zona sin parapetos.

«Habíamos detectado defectos estructurales, por lo que cerramos el acceso por seguridad», aseguró el regidor, quien criticó los plazos de espera de los permisos de Patrimonio de la Xunta. La inversión ha sido de 42.000 euros.

Ahora bien, el vallado histórico será reemplazado a futuro una vez se ejecute el proyecto de humanización de todo el paseo, para cuando «contará con otros sistemas de seguridad».