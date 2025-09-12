El ‘Foro Fundamental’ ofrece charlas gratis sobre liderazgo

La Fundación Mentor celebra los días 17 y 18 de septiembre la cuarta edición del Foro Fundamental, un espacio de aprendizaje, inspiración y conexión para el desarrollo integral de jóvenes talentos. Este foro propone una experiencia que combina liderazgo, valores y formación práctica para mejorar la inserción laboral de estudiantes y recién titulados.

Esta edición cuenta con ponentes de alto perfil como Diego González Rivas, cirujano torácico reconocido internacionalmente, que dará su charla Curando al mundo; Pedro García Aguado, exdeportista olímpico, que ofrecerá una conferencia titulada Éxito o fracaso; y Edurne Pasaban, pionera alpinista con las 14 cumbres más altas del mundo en su haber, que hablará de la pasión y el propósito como claves del crecimiento.

Las jornadas, gratuitas, serán en el Teatro Salesianos y en la sede de la Diputación en Vigo.