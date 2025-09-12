El Supremo deliberará la próxima semana sobre si hubo abuso en los peajes de Rande

La causa judicial por los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande en la AP-9 afronta su último y decisivo capítulo. Tras una primera sentencia que dio la razón a los conductores afectados por los enormes atascos que se formaron en la autopista durante un período de más de tres años y una segunda que inclinó totalmente la balanza a favor de Audasa, ahora será el Tribunal Supremo el que emitirá la última palabra, el que dictaminará si hubo o no abusividad en el cobro de los peajes durante esos trabajos, que se prolongaron desde febrero de 2015 hasta el verano de 2018. Y es que tras una eterna espera, el Alto Tribunal ha puesto por fin fecha a la sesión de deliberación de la que saldrá la sentencia definitiva. Será la próxima semana, el miércoles 17 de septiembre, casualmente el mismo día que se agota el plazo para que el Gobierno central decida sobre un asunto trascendental relativo a la misma autopista, el de la prórroga declarada ilegal por la Comisión Europea.

El procedimiento por los peajes de las obras de Rande nació en mayo de 2018, que fue cuando la Fiscalía Provincial de Pontevedra se hizo eco del clamor ciudadano e institucional por las largas retenciones de tráfico abriendo de oficio unas diligencias preprocesales civiles de protección de los derechos de los consumidores y usuarios. La causa recayó en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, que en febrero de 2020 estimó en parte los argumentos del Ministerio Público y de la plataforma En-Colectivo y condenó a Audasa a devolver los peajes cobrados de forma abusiva en 81 incidencias de tráfico registradas en el período litigioso. Un año después, en abril de 2021, el caso dio un giro y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió a la concesionaria al concluir que no tenía la «libertad» suficiente para rebajar las tarifas, dejando como única vía la de las demandas individuales de responsabilidad civil en reclamación de daños y perjuicios, en la práctica inviables por lo costosas que serían para los ciudadanos.

Tras esos dos fallos contradictorios, ahora es el turno del Supremo, de su Sala de lo Civil. Esta tercera y definitiva sentencia se ha hecho esperar. La Fiscalía presentó el recurso de casación sobre el que se debatirá el miércoles en mayo de 2021, por lo que la resolución llegará más de cuatro años después. Probablemente, el fallo se conocerá días o semanas después de esta deliberación del día 17.

Hitos

A la acción del Ministerio Público se ha adherido En-Colectivo, mientras que Audasa formalizó documentalmente su oposición al mismo. Desde que se presentó el recurso de casación hasta el momento actual hubo varios hitos en su tramitación: uno de los más importantes fue su admisión a trámite tras la designación como magistrada ponente de María de los Ángeles Parra Lucán. Ahora, en la deliberación del 17 de septiembre los jueces entrarán a valorar el fondo del asunto de cara a emitir una sin duda esperada sentencia.

Junto a esta demanda colectiva del ámbito de los consumidores —aplicable a ciudadanos particulares—, hay otra causa por estos mismos hechos impulsada por empresarios del sector del transporte por carretera y profesionales de otros ámbitos también afectados por los atascos. El Juzgado de Primera Instancia 12 de A Coruña les dio la razón en 2022 y ahora están pendientes de lo que decida la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de esa misma ciudad.