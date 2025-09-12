«Crucero con estilo español»: así regresa a Vigo el «Independence of the seas»
En esta nueva escala viguesa trae a bordo a 4.000 pasajeros
“Crucero con estilo español”. Así promocionó la naviera Royal Caribbean el viaje que acercó este viernes a Vigo al Independence of the Seas, del que desembarcaron más de 4.000 pasajeros que pronto se hicieron notar en las calles más céntricas de la ciudad.
El itinerario, de nueve noches de duración, arrancó en Southampton y tras visitar Vigo continúa hacia Lisboa, Cádiz, A Coruña y Bilbao, desde donde regresará al puerto de partida. El Independence coincidió con otro gigante, el megayate Golden Odyssey, que entró de arribada por el mal estado de la mar, atracando en el muelle de Marina Davila.
La programación de cruceros tendrá continuidad el lunes con el Sky Princess al que seguirán Costa Diadema el jueves 18 y Costa Favolosa e Island Sky al día siguiente.
