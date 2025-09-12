Caballero vuelve a reclamar una bajada del canon de Sogama y el PP local dice que ya lo ha hecho

El alcalde, Abel Caballero, volvió a señalar que «la subida de la recogida de la basura viene obligada por el incremento de la tasa de Sogama, no es para el Ayuntamiento». Añadió que, en 2023, el Concello pagaba a esta empresa más de 6,1 millones, frente a los más de 10,2 actuales, «un 67,9% más».

El regidor lamentó que «es una subida escalofriante, una estafa en contra de esta ciudad», y reiteró su propuesta de que la Xunta rectifique de inmediato la subida del canon de Sogama: «Si bajan los 4 millones de subida, yo retorno la tasa de basura del año pasado». Apostilló que «la recogida de la basura en Vigo está muy subvencionada», con 2,5 millones que aporta el Concello, y volvió a criticar la gestión de Sogama: «Ineficaces absolutos».

El grupo municipal del PP pidió al alcalde «que cumpla lo prometido y baje de forma inmediata el recibo de la basura a los vigueses», ya que «Sogama sí ha bajado el canon al Concello». Su portavoz, Miguel Martín, recordó que los 43 euros de la subida del recibo de la basura «han sido impuestos» por el Gobierno central y que, «de esa cantidad, el 60% ha sido asumido por Sogama y Xunta para evitar precisamente que se repercutan en la ciudadanía». «25 euros ya los asumen Sogama y la Xunta con recursos propios, por lo tanto, ya se los está ahorrando el Concello. El 40% restante de la subida son 17 euros que Caballero ha decidido repercutir en los vigueses en lugar de asumirlos con cargo a fondos municipales», comentó.