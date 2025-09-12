El BNG pide a la Xunta «condicións dignas e seguras» en el SAF
La diputada del BNG en el Parlamento gallego Carmela González pidió a la Xunta «garantías para unhas condicións dignas e seguras no Servizo de Axuda no Fogar e residencias de maiores». Apoyó ayer en Vigo la jornada de huelga convocada por la CIG ante la precariedad de este sector.
