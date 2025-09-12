Binter 'canariza' Vigo: más vuelos a Canarias que Vueling a Barcelona

La apuesta de la aerolínea canaria Binter por el aeropuerto de Vigo no cesa. Desde que desembarcó en Peinador por primera vez en mayo de 2018 y convirtió a la terminal olívica en la primera española de su red en la Península Ibérica, la compañía no ha parado de crecer. Y, lejos de frenarse, en los próximos meses sumará más vuelos.

Según ha anunciado la aerolínea, a partir del próximo 4 de diciembre, el vuelo entre Vigo y Tenerife Norte que se opera actualmente cinco días a la semana, pasará a ser diario.

El director Comercial y de Marketing y Comunicación de la aerolínea, Miguel Ángel Suárez, ya había manifestado en una entrevista a FARO DE VIGO, que «lo ideal sería tener vuelos diarios a Tenerife y Las Palmas». La primera meta ya la han cumplido con este anuncio. La segunda, estaría cerca, pues ya vuelan cinco días a la semana.

Suárez destacó además la gran oferta de destinos y asientos de Binter desde la isla y su consolidación. «Este invierno Binter mejorará la conexión exterior de Tenerife con su modo canario de volar, que aporta un servicio diferencial centrado en el bienestar del pasajero».

Miguel Ángel Suárez, director Comercial y de Marketing de Binter. / Cedida

La mejora de la conexión aérea entre Vigo y Tenerife se anuncia coincidiendo con el recorte que Ryanair anunció la pasada semana tanto en Santiago de Compostela como en Peinador, aeropuerto que abandonará por completo a finales de diciembre. En Lavacolla la irlandesa dejará solo cinco rutas.

Binter opera también en Vigo la ruta con Las Palmas de Gran Canaria cinco días a la semana, con lo que a partir de principios de diciembre, cuando el vuelo a Tenerife pasará a ser diario, la aerolínea ofertará cada semana un total de 12 frecuencias entre la ciudad olívica y el archipiélago canario. En total, 24 vuelos (ida y vuelta) cada semana.

Más vuelos a Canarias que a Barcelona

Esta apuesta de vuelos entre Vigo y Canarias contrasta, por ejemplo, con la que teóricamente es la segunda ruta más importante del aeropuerto de Peinador después de Madrid: Barcelona. Vueling, la única que opera esta conexión tras la fuga de Ryanair, tiene, como mucho, 11 frecuencias semanales entre la ciudad olívica y la Condal. Binter, alcanzará las 12 en diciembre.

De hecho, varios días a la semana Vueling solo ofrece un vuelo en cada sentido y su programación varía y no siempre alcanza las 11 frecuencias cada semana. Y, aunque en los últimos días anunció una importante mejora en Galicia, solo será en Lavacolla. La ruta olívica, lejos de crecer –como está haciendo Binter año a año hacia Canarias–, la mantiene en mínimos.