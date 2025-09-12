Aplazan hasta el jueves la audiencia preliminar sobre el crimen machista de Baiona para examinar pruebas planteadas por la acusación

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha suspendido la audiencia preliminar sobre el presunto crimen machista de Baiona para examinar distintas pruebas documentales y periciales planteadas por la acusación.

De esta manera, la Audiencia ha fijado este trámite para el próximo jueves, día 18 de septiembre, a las 10.00 horas.

Al acto de este viernes ha acudido el procesado, Ángel R.D., que se encuentra en prisión provisional y para el cual Fiscalía pide penas que suman hasta 33 años de cárcel, como asesino de su expareja, Beatriz L.G., a las puertas de su domicilio de Baiona en febrero de 2023 y en presencia de los dos hijos menores de ambos.

En concreto, el ministerio público le atribuye un delito de asesinato con las circunstancias agravantes de género y parentesco, y dos delitos de lesiones psíquicas graves, cometidos sobre sus hijos (que tenían 6 y 9 años cuando presenciaron los hechos), con la agravante de parentesco.

Según se recoge en el escrito de acusación, los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del 5 de febrero de 2023, cuando el acusado llevó a sus hijos de vuelta a la vivienda de su madre, en el barrio baionés de A Percibilleira.

Cuando la mujer salió al encuentro, el acusado, que llevaba encima un cuchillo y un hacha, la atacó, sin que ella tuviera oportunidad de escapar. "Con ánimo de acabar con la vida de esta, se abalanzó sobre ella y le clavó varias veces el cuchillo en el cuello, el pecho, llegando a alcanzar el hígado, lesionándole asimismo el rostro e incluso la espalda", recoge el escrito del Ministerio público, que también señala que, cuando Beatriz estaba ya tirada o encogida en el suelo, la golpeó repetidamente con el hacha en la cabeza.

El abogado del acusado, Saúl Villar, ha explicado que este viernes las partes han estado negociando algún tipo de acuerdo sobre las penas. El letrado ha indicado que su defendido estaría de acuerdo en llegar a una conformidad siempre que se le rebajen "un poco" las penas solicitadas.

Villar ha añadido que ahora se estudiarán los documentos planteados y la semana que viene se celebrará la vista preliminar prevista en un primer momento para hoy viernes.