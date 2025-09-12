Alumnado del CIFP Manuel Antonio, sin clases en el centro por obras

El alumnado de varias titulaciones de la rama sanitaria del CIFP Manuel Antonio todavía no ha podido iniciar en el centro el nuevo curso a consecuencia de las obras que afectan a buena parte del edificio. Las tareas de modernización en la zona de laboratorios ya concluyeron pero todavía restan las labores de limpieza y adecuación, por lo que el alumnado tendrá que esperar unos días para poder empezar estos módulos más formativos.

Por otra parte, el sindicato STEG denunció que varios docentes del centro de FP no disponen aún «de horario asignado», lo que afecta al alumnado, entre otros, del ciclo básico de Cocina y restauración; muchos de los cuales todavía son menores de edad. El colectivo indica que esta problemática se debe a un error de interpretación de una disposición en el DOG, si bien su continuidad podría ser constitutiva «de un delito de prevaricación».