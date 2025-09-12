Un accidente múltiple obliga a cortar la Gran Vía de Vigo
La colisión entre tres coches ocurrió sobre las 10.30 horas a la altura del cruce con la calle Regueiro, donde ya se ha podido reestablecer la circulación
Un accidente de tráfico entre tres vehículos en la céntrica Gran Vía de Vigo obligó a cortar hoy la calle en dirección a la Plaza de España durante casi media hora. La colisión se produjo sobre las 10.30 y, aunque habría heridos, desde Policía Local y Emerxencias 112 desconocen por el momento la gravedad de los mismos. A priori, las primeras información apuntan a que serían de carácter leve.
La colisión, cuyo desencadenante todavía se está investigando, se produjo en la confluencia de Gran Vía con las calles Regueiro y Baixada a Igrexa. La Policía Local se vio obligada a cortar el tráfico en este punto y los vehículos que llegaban desde la Plaza de América en dirección a la Plaza de España tuvieron que ser desviados durante durante los 30 minutos que estuvo cortada la calle, lo que provocó importantes retenciones en la zona. Sí se habilitó un carril para que pudieran pasar los autobuses de Vitrasa.
A la zona, además de la Policía Local y Nacional se desplazaron también varias ambulancias.
[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]
