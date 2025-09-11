Zona Franca abre la inscripción para la 8.ª edición de ViaExterior
La Zona Franca abrió la inscripción para la 8.ª edición de ViaExterior, la aceleradora de internacionalización para empresas gallegas. Las interesadas podrán formalizar su participación hasta el día 30 en http://viaexterior.com. Se destacaron las claves en un acto celebrado en el Círculo de Empresarios con la participación de su presidenta, María Borrás (en el centro de la foto); el delegado del Estado, David Regades (izq.); y la directora territorial de ICEX Galicia, Patricia Pérez (dcha.).
