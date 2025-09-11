Dos yates, 600 millones: cuando la opulencia busca abrigo

Tres gigantes del mar se iban a dar cita este viernes en Vigo. Por una parte, el asiduo megacrucero Independence of the Seas, de 339 metros de eslora. Pero sobre todo, y por primera vez en Vigo, brillarán dos megayates que rebasan el concepto del ultralujo: el Flying Fox, de 136 metros de eslora, y el Golden Odyssey, de 124.

Ambos son obra del astillero alemán Lürssen y los dos fueron encargados por magnates de relumbrón mundial. El Flying Fox, con un coste estimado de construcción de 400 millones de dólares, perteneció a Dmitry Kamenshchik, propietario del aeropuerto Domodédovo de Moscú; se alquila por 3 millones de euros a la semana. Aunque tenía previsto atracar en Areal a las 20 horas de este jueves, a última hora optó por aproar hacia la Isla de Wight, al sur de Inglaterra.

El que no ha cambiado de planes es el Golden Odyssey. Fue un pedido del príncipe saudí Khaled bin Sultan bin Abdulaziz, aunque también pasó por las manos del chino Richard Qiangdong Liu, de 52 años de edad y fundador del gigante del comercio electrónico JD; costó, para su estreno, en torno a 300 millones y ahora se vende por más de 150.

Entre los dos la factura rondó los 600 millones de euros, al tipo actual de cambio.

Imagen del «Flying Fox» desde la popa. | Lürssen

Llega procedente de Gibraltar y su escala en Vigo obedece al mal estado de la mar. El opulento Golden Odyssey dispone a bordo de todos los lujos imaginables de los que pueden disfrutar hasta un máximo de 32 invitados en espacioso alojamiento, que viajan atendidos por 70 tripulantes. El pasaje tiene a su alcance un completo gimnasio, baño turco, sauna, spa para tratamientos corporales, piscina, salón de peluquería y belleza y hospital con instalaciones dentales. En el exterior destacan su helipuerto y una plataforma para la práctica de deportes náuticos.

Medios especializados aseguran que el príncipe Bin Abdulaziz nunca llegó a pisarlo, ya que cuando el yate fue rematado el jeque ya atravesaba dificultades financieras derivadas del impago de un préstamo al Deutsche Bank de Luxemburgo, en el que la embarcación se había utilizado como aval.

Así las cosas, el Golden Odyssey fue embargado y subastado en Malta en octubre de 2022 por 150 millones de euros, por lo que el banco pudo recuperar la deuda contraída que ascendía a 116 millones de euros. Aquí entró en escena el empresario chino. Pero a Liu la embarcación no acababa de convencerle, por lo que el pasado año encargó a Lürsen otro yate todavía mayor y más lujoso, actualmente en fase de armamento y bautizado como Proyecto Deep Blue.