Xunta y Sanidad hablan de recuperar los exámenes MIR en Vigo

El Ministerio de Sanidade «va a valorar la recuperación» de Vigo como sede para los exámenes de acceso a la formación sanitaria especializada ya para este curso. Así lo informa la Consellería de Sanidade, después de que ayer por la mañana su titular, Antonio Gómez Caamaño, mantuviera contacto con la ministra, Mónica García.

Sanidade recuerda que la eliminación de Vigo como sede de los exámenes MIR fue decisión del ministerio, ya que es una competencia exclusiva de este organismo. Insiste también en que se dirigió hasta en tres ocasiones a él para pedir que rectificara la medida.

Tal y comoMónica García explicó a través de una carta dirigida al alcalde, Vigo se incorporó a las sedes que acogen estas pruebas en 2020 en 2020, para minimizar los riesgos derivados de la pandemia de COVID y, ahora, se ha decidido restituir la situación anterior por «criterios de eficiencia y sostenibilidad». Sin embargo, acusaba a la Xunta de no haber alegado.

«La ministra se equivoca seriamente cuando propone que Vigo deje de tener exámenes MIR», señala el regidor municipal, que culpó a la Xunta de no alegar. «Tres ciudades formularon alegaciones, Cáceres, Cádiz y León, y la ministra las incluyó.

El alcalde de Vigo explica que él envió una carta a la vicepresenta tercera, Sara Aagesen, reclamando la rectificación. «Se lo digo a la Xunta, se lo digo al Ministerio y a quien haga falta», sostiene y resalta que fue él el que lo denunció. «El PP y el Bloque [Nacionalista Galego], callados», censura y añade: «Cada vez que se perjudica a Vigo, se quedan callados».

PP local

Por su parte, la portavoz local del PP, Luisa Sánchez, cree que Caballero «está perdiendo completamente el norte» y le recuerda que su agrupación presentó «una declaración institucional para aprobar en el pleno municipal y él la vetó». «Antepuso sus ataques a la Xunta a la defensa de la ciudad», considera. Subrayó también que la popular Irene Garrido también presentó una iniciativa por esto en el Congreso.