Trabajadores del sector cuidados exigen convenios dignos
CIG-Servizos convoca hoy una manifestación en la ciudad, coincidiendo con la segunda jornbada de huelga en el sector de los cuidados. Reclaman condiciones de trabajo dignas en las residencias de mayores privadas, en los centros de día y en los Servicios de Axuda no Fogar (SAF). La central denuncia el bloqueo de las negociaciones de los convenios colectivos y exige un protocolo que garantice la salud y seguridad del personal.
