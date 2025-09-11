Un revés burocrático obliga a activar la vía de urgencia con el Cíes Market

El Cíes Market navideño, que incluye además del mercadillo en la Plaza de Compostela el recinto de atracciones con la noria como plato fuerte, ha sufrido un duro golpe en los despachos por un error de la empresa adjudicataria, la Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE), al aportar fuera de plazo la documentación preceptiva para la firma del contrato.

Ante este escenario y la posibilidad de quedarse sin uno de los principales reclamos de la Navidad viguesa, el Concello ha dado luz verde a un nuevo expediente de contratación para poder tener todo listo a mediados de noviembre, por lo que el concurso se tramitará por la vía de urgencia, lo que supone que el plazo de presentación de ofertas solo permanecerá abierto hasta el 2 de octubre, momento a partir del cual se podrá analizar la documentación y proceder a la adjudicación.

El informe elaborado por el jefe de servicio de Comercio apunta al impacto económico y social de la Navidad viguesa como argumentos para acelerar el procedimiento de contratación.

La única propuesta presentada en el concurso declarado desierto contemplaba, además de la oferta habitual de puestos en el mercado de gastronomía o productos típicos de esas fiestas y las atracciones para niños, como principal novedad para este año la escenificación de un belén a tamaño natural, según se reflejaba en las propuestas presentadas por AMFE ante el Concello.

En paralelo a este concurso, está también abierto otro complementario con el que se pretende instalar también mercadillos en Bouzas y O Calvario, así como más trenes turísticos o elementos de diversión para los más pequeños. Este mes concluye el plazo de presentación de ofertas.