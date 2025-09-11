¿Qué necesita el Chuvi para descentralizar Medicina?

El Área Sanitaria de Vigo tiene todos los mimbres necesarios para impartir el segundo ciclo de Medicina en Vigo. Tiene unas instalaciones adecuadas y avanzadas tecnológicamente, con el Hospital Álvaro Cunqueiro como buque insignia. Tiene capacidad docente, con 21 profesores acreditados y otros tantos en proceso. Sin contar el potencial que representan todos los profesionales con doctorado que, hasta ahora, no tenían motivos para tramitar esta certificación. ¿Qué le falta? La creación de plazas de profesor universitario: para cuarto y quinto curso, 18 con carácter permanente y algunas asociadas a mayores de las 34 que ya tiene.

Desde la Comisión de docencia estiman que sería adecuado un profesor con figura vinculada al Sergas —un permanente laboral, titular o catedrático, aunque las dos últimas son difíciles por ahora en el Chuvi por falta de horas de clase— por cada materia, para contar con estabilidad. En la actualidad, el Área Sanitaria de Vigo solo cuenta con una, que cubriría el área de Pediatría.

Además, creen que debería haber entre dos y cuatro profesores asociados sanitarios —PAS, su vínculo se renueva cada año— por cada una de las asignaturas. El área sanitaria cuenta ya con 32 PAS y dos asociados no sanitarios de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), pero también tiene 16 de la UVigo gracias a Ingeniería Biomédica.

Por el plan actual, cuarto curso tiene 11 asignaturas obligatorias —dos son de Pediatría— y en quinto, hay nueve. No se sabe por cuál de los cursos comenzaría la descentralización, de ejecutarse finalmente. La facultad comienza este año un cambio de plan de estudios. En Vigo no tienen inconveniente en asumir alumnos de ambos planes a la vez.

Si no pudieran crearse todas las plazas de vinculado necesarias para el primer curso —suponen más coste para la universidad que las de PAS—, señalan que se podría arrancar algunas asignaturas solo con profesores asociados, tal y como sucede en Santiago con algunas áreas donde se han producido jubilaciones.

Cupo de plazas

Con respecto a la limitación a cien de las plazas para cursar este año sexto de Medicina en el Área Sanitaria de Vigo, la Consellería de Sanidade sostiene que «a Facultade de Medicina e os coordinadores docentes de cada área sanitaria acordan uns criterios de reparto dos alumnos de 6º curso de Medicina entre os distintos hospitais» y asegura que está «consensuado desde hai anos». Especifican que Vigo y A Coruña tienen 100, Santiago 80, Lugo 30, Pontevedra 30, Ourense 20 y Ferrol 15. «O feito de que Vigo teña ese reparto de prazas previstas é para permitir que os hospitais de Pontevedra e de Ourense non queden sen alumnos», alegan.

Vigo ya superó el centenar en tres cursos —con hasta 119 alumnos— y en otros se quedó muy lejos de ese centenar, como los 76 que llegaron en el 2019/2020 o los 80 del año pasado.

Caballero tilda de «escándalo» el límite de cien alumnos de sexto «Menudo escándalo». Así censuraba ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el establecimiento de un límite de cien estudiantes para cursar sexto de Medicina este año en Vigo, cuando lo habían solicitado 119. «No les dejan desde Santiago», reprochó el regidor. Caballero defendió que Vigo tiene capacidad «para toda la docencia en los hospitales de la ciudad» y reclamó una vez más a la Xunta la creación de una facultad de Medicina en la Universidad de Vigo.