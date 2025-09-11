El Puerto echa aparejos en Reino Unido

Una delegación del Puerto de Vigo, encabezada por su director, Leandro Melgar; el presidente de la Cooperativa de Armadores (Arvi), Javier Touza; el jefe de Operaciones de la naviera Suardiaz en Vigo, Antonio Rivas; y representantes de la Comunidad Portuaria y armadores, se ha desplazado esta semana a Reino Unido con el objetivo de captar nuevos tráficos pesqueros.

Durante su estancia en Gran Bretaña, que se extenderá hasta el próximo viernes, la comitiva viguesa visita los puertos de Liverpool, Peterhead, Fraserburgh, Aberdeen y Grimsby «para reforzar los lazos ya existentes y establecer nuevas alianzas».

El primer destino de la delegación olívica fue Liverpool, donde mantuvo una «reunión productiva», según trasladó la entidad de la Praza da Estrela, con responsables del grupo empresarial Peel Ports, que forma parte del Peel Ports Group, el segundo mayor operador portuario del Reino Unido, el cual gestiona puertos que son clave, como Liverpool, Clydeport (Glasgow, Greenock, Ardrossan, Hunterston), Dublín, Great Yarmouth, Heysham, London Medway y Mánchester, entre otros.