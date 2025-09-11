¿Qué es la gigantesca maquinaria que trajo este remolcador portugués hasta Vigo?

Desde finales del mes de agosto, el puerto de Vigo acoge al remolcador de bandera portuguesa Fort, al que llegó de arribada para refugiarse del mal estado de la mar, tirando de la gabarra italiana Vervece.

Sobre ésta viaja una plataforma de producción de hidrógeno y almacenamiento de baterías, destinada a dar apoyo a parques eólicos marinos en el mar del Norte cuando las condiciones del viento son desfavorables.

El artefacto fue bautizado Base Load Power Hub y mide 41 metros de largo por 19 de ancho con un peso de 2.200 toneladas. Su construcción fue rematada recientemente en astilleros de Marina di Ravenna (Italia) por encargo de la firma holandesa CrossWind y será instalado en un campo eólico marino del Mar del Norte a 18,5 kilómetros de las costas holandesas.

El Fort tiene previsto reanudar su singladura en la tarde de este viernes.