Fillas de Cassandra y A Banda da Loba encabezan el cartel de la gala de homenaje a las madres de Érguete
Fillas de Cassandra y A Banda da Loba encabezan el cartel de la gala de homenaje a las madres de la Asociación Érguete, que se celebrará el 9 de octubre en el Teatro Afundación. La entidad organiza una gran ceremonia por el 40 aniversario del inicio de su lucha en la que también participarán Arantxa Treus, Xosé Antonio Touriñán, Carlos Blanco, la escuela Media Punta y la artista Sofía Gaona. La jornada tendrá un agradecimiento de la sociedad gallega. La entrada será gratuita previa inscripción por orden de llegada hasta completar el aforo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía