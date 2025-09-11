Fillas de Cassandra y A Banda da Loba encabezan el cartel de la gala de homenaje a las madres de Érguete

Fillas de Cassandra y A Banda da Loba encabezan el cartel de la gala de homenaje a las madres de la Asociación Érguete, que se celebrará el 9 de octubre en el Teatro Afundación. La entidad organiza una gran ceremonia por el 40 aniversario del inicio de su lucha en la que también participarán Arantxa Treus, Xosé Antonio Touriñán, Carlos Blanco, la escuela Media Punta y la artista Sofía Gaona. La jornada tendrá un agradecimiento de la sociedad gallega. La entrada será gratuita previa inscripción por orden de llegada hasta completar el aforo.