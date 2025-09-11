Los 120 de Casa Gallardo

¿Cómo no iba a estar la vitamínica alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, allí donde se celebraba tal longevidad de un espacio mosense con 120 años de memoria hostelera? Ahí la veis en medio del fiestón de Casa Gallardo con música en vivo (clásica, gaitas, de los 60), en el alto de Puxeiros. Nacida en 1905 como casa de comidas y posada, más de un siglo recibiendo viajeros, transportistas, trabajadores desplazados… y, por supuesto, a sus vecinos, siempre como “bar do pobo”, ya con la tercera generación del fundador, Perfecto Rodríguez. En la foto, los hermanos Manolo y Perfecto Rodríguez a ambos lados de Waldo, junto a la alcaldesa y la concejala Feli Rodríguez.

De la vihuela de Matías a las bandas de Lorenzo

Pues si ayer la pintura fue la protagonista en esta sección, hoy va a ser la música porque de dos géneros musicales de los que podréis gozar en Vigo voy a hablar. Uno es la clásica porque los más refinados de oído tendréis el viernes, a las 20 y en las Trinitarias (Ecuador 19) la música de vihuela, yo creo que renacentista, del luso Iago Matías, cuyo proyecto fue el más valorado en esa modalidad en 2025 entre 400 candidaturas de música, danza teatro y cine. Una magnífica oportunidad para los más delicados oídos. El otro género del que os hablo es la música popular, porque eso es lo que hace con gran éxito la Federación de Bandas de Música de Vigo que dirige Enrique Lorenzo en su programa Un mar de bandas. ¿Y cuál es su otoñal plan de septiembre? Pues actuaciones los sábados a las 19 horas en el Mercado de Teis, los domingos a las 12:30 en Plaza de la Independencia y a las 19 horas en el palco exterior del Parque de Castrelos. También estarán en diferentes barrios y parroquias de la ciudad, así como en una serie de actuaciones especiales.

¡Y vaya encuentro con la poesía en el Kerouac de octubre!

La poesía es canción y la poesía es movimiento. A veces rebeldía y a veces bálsamo. Pero, sobre todo, la poesía es aliento y alimento en estos tiempos convulsos, me dice Marcos de la Fuente. Y así lo podremos vivir, de primera mano, en Vigo, del 15 al 18 de octubre en el XV Festival Keouac de Poesía. Cada año apuestas más fuertes y en este están ya conformadas La Sole y El Hombre Viento, Malvares, Najla Shami...Serán cuatro días de eventos, con presentaciones, conciertos, performances y recitales. Uno de los días los conciertos serán en la Gran Vía, en la Marquesina de El Corte Inglés, con artistas locales como el cantante de rap Malvares, de Rebelión do Inframundo, con su Vigo State of Mind una oda a la ciudad de Vigo. ¿Habrá en España mayor encuentro con la poesía?