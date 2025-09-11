Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
La menor se encontraba en el camping con su familia
Una niña portuguesa de 10 años tuvo que ser evacuada de urgencia de las islas Cíes, en cuyo camping pasaba la noche del miércoles, debido a problemas de salud.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando el equipo de emergencias del 112 dio instrucciones para que se llevasen a tierra a la menor. La evacuación se realizó muy rápido, según fuentes del parque nacional.
En la operación colaboraron efectivos del parque, la enfermera que presta servicio en Cíes y Salvamento Marítimo. Tras recoger a la niña y la familia en el camping, se le trasladó al muelle de Rodas para partir hacia Vigo.
A lo largo de este verano han sido varias las evacuaciones realizadas desde Cíes y Ons. Además, este año se han realizado 1.052 atenciones a visitantes en el servicio de enfermería del archipiélago de Cíes.
