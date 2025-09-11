Los erasmus chinos toman la batuta en O Castro

«Se ha generado una confianza institucional y les gustan los resultados que ven». Estos son los motivos por los que es tan amplia la presencia de estudiantes de nacionalidad china entre los Erasmus que optan por formarse en el Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), según explica el coordinador de los programas internacionales , José Luis Fernández. Este año son 9 de los 25 alumnos de intercambio que están confirmados. «Y cada año los tenemos que limitar, porque no tenemos hueco para ellos en todo lo que solicitan», explica el docente.

Fernández no conoce ningún otro conservatorio español que tenga un convenio similar con China, en el marco de los programas Erasmus+. Cuenta que la cultura y el sistema europeo es tanto «un contraste» como «un modelo» para ellos, por lo que las instituciones se muestran interesadas en enviar aquí a sus estudiantes. «Suelen ir a Suiza, Austria o Alemania», detalla. El conservatorio de Vigo inició un vínculo con centros chinos en 2018 y, desde entonces, también se ha ido ganando su confianza. «Están contentos con el sistema y la atención», resalta.

Además de la española y la china, el centro de O Castro contará este año con alumnos de otras once nacionalidades. Por el momento, están cerrados los acuerdos con instituciones académicas de Ucrania —llegan 4 alumnos—, con Montenegro, Alemania, Francia, Italia, Armenia y Portugal.

También se incorporará un estudiante de Georgia, último país con el que el CSMV ha llegado a un acuerdo de intercambio. Fue el curso pasado y, ya entonces, estrenó el convenio el primer aprendiz.

En total, son 25 los expedientes internacionales que el centro vigués ha aceptado por el momento para el presente año académico, pero aún están en tramitación las solicitudes de Kazajistán, Camboya y Tailandia, de cuyos países acabarán llegando otra docena de estudiantes, según los cálculos de José Luis Fernández.

En total, acabarán siendo en torno a 40, una cifra algo inferior al año pasado. «Ha habido una bajada generalizada en todas las instituciones», explica Fernández.

La dirección del centro dio ayer la bienvenida a la primera remesa de Erasmus que llega este año, con 20 alumnos. Tras el discurso del director del CSMV, Esteban Valverde, agrupados por nacionalidades, los estudiantes internacionales expusieron sus expectativas para este curso.

Vigueses fuera

Los alumnos y profesores del CSMV también saldrán fuera. No solo para cursar un Erasmus. Estarán presentes en los encuentros de trompa y de canto en Parma (Italia) y en uno de música de cámara en Georgia. Además, el centro de O Castro acogerá una cita de cuerda sobre Fritz Kreisler con una treintena de extranjeros en el mes de noviembre.