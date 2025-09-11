Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar

Varios automovilistas que protagonizaron conducciones manifiestamente temerarias por las calles de Vigo y por otras vías, como la autopista AP-9 o la autovía A-55, se sientan este mes en el banquillo. Uno de los casos más destacados es el de un hombre, ya con condenas por delitos contra la seguridad vial a sus espaldas, que afronta casi dos años y medio de cárcel por huir de la Policía Local poniendo en peligro a otros conductores y viandantes, y haciéndolo además sin carné, sin seguro y bajo los efectos del alcohol y de dos tipos de drogas: la cocaína y el tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis. El automovilista puso en jaque a los agentes con su fuga por la avenida de Beiramar y otras calles del entorno hasta que pudo ser acorralado por varias patrullas policiales.

Este caso ocurrió la mañana del 11 de mayo de 2024. El acusado iba al volante de un Hyundai Coupe pese a que carecía de permiso de conducción por pérdida total de puntos. Conducía además sin el seguro obligatorio. Su conducción errática puso en alerta a una patrulla de la Policía Local, que activó sirenas y luces para advertirle de que se detuviese. De nada valió, según se relata en el escrito de la Fiscalía. El hombre, que circulaba por la calle Marqués de Valterra, emprendió supuestamente una huida que lo llevó por otras como Severo Ochoa, Jacinto Benavente, Instituto Oceanográfico, Beiramar, Ricardo Gaiteiro Portela y otras zonas cercanas como la rotonda de acceso al puerto pesquero o la existente en la plaza de la Industria.

Semáforos en rojo y líneas continuas

Durante su huida «a gran velocidad», describe el Ministerio Público, puso en peligro a peatones que tuvieron que retroceder a la acera para no ser atropellados, rebasó semáforos en rojo y líneas continuas y golpeó con el coche en el brazo de un agente y a un vehículo policial. Fueron otros dos coches patrulla los que, en una rotonda, consiguieron cortarle el paso e interceptar al conductor, que ahora se enfrenta a un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas y las drogas, de forma temeraria y sin el permiso de conducción. El fiscal también le atribuye un delito de resistencia a agentes de la autoridad y otro leve de lesiones ya que, tras ser intercaptado, forcejeó presuntamente con los policías, uno de los cuales recibió asistencia médica. El acusado afronta 2 años y 5 meses de prisión y multa.

Otra fuga policial y un enfrentamiento en la AP-9

Otra fuga policial sucedida a las puertas de las navidades de 2023 en Martínez Garrido o un presunto enfrentamiento entre dos conductores en plena autopista AP-9 serán también objeto este mes de juicio. Este último caso, el de la AP-9, está señalado para hoy en el Juzgado de lo Penal número 2. Los acusados, que se llegaron a detener en plena autopista, supuestamente realizaron maniobras antirreglamentarias –como adelantamientos por el lado derecho, desplazamientos laterales de cambio de carril o frenazos bruscos– con el fin de interceptar cada uno la marcha del otro vehículo. Según el fiscal, «pusieron en peligro tanto su integridad como la de los demás usuarios de la vía». La petición que se realiza en el escrito de calificación provisional es de un año de cárcel y de otros tres años y medio de retirada del carné.