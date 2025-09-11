«Debe haber pensamiento crítico frente a las ‘fake news’»

El vigués Tomás Aparicio Ayán (2001), que se proclamó campeón del mundo hispanohablante de oratoria en octubre de 2023, lanza el próximo día 24 su primer libro: El diálogo herido. Graduado en Derecho y ADE por la UVigo, cursa ahora el máster de acceso a la abogacía en la Universidad Carlos III de Madrid, que finalizará en enero. Con sus conocimientos, ha dado luz a una guía «para defender las ideas, gestionar los desacuerdos y recuperar el valor de entendernos cuando pensamos distinto», algo que, en la actualidad, por momentos, parece una quimera.

¿Cómo podemos comunicarnos mejor en tiempos de polarización?

Escuchándonos más. En un mundo donde hay muchísimas ideas, nos centramos más en los atributos de las nuestras propias que en las virtudes de las ideas ajenas. Y creo que la primera forma de comunicarnos mejor en tiempos de polarización es elogiar al adversario, reconocer nuestras virtudes mutuas y estar más dispuestos a dialogar, a escucharnos y a no encerrarnos o mantenernos en nuestra trinchera.

¿Se pueden poner líneas rojas a algún tipo de debate?

Yo creo que no. Se le pueden poner líneas rojas a la forma de abordar ciertos temas, pero no creo que haya que restringirlos. Si hay un tema polémico es porque a alguien le afecta o a alguien le preocupa, y la función principal de la democracia es canalizar las discusiones que le preocupan a la población en general. Hay líneas rojas en el cómo: en las formas, en la agresividad con la que se abordan ciertos temas. Pero no se deberían censurar ciertos temas en sí mismos, sino la frivolidad o la violencia con la que, en ocasiones, se plantean en el debate público y mediático.

Tomás Aparicio (izquierda) presume de trofeo tras ganar en Madrid el campeonato de oratoria. / FdV

Como experto en el tema, ¿considera que hay más confrontación ahora en el diálogo que antes?

Hay más confrontación en el diálogo, sobre todo, a raíz de una confrontación identitaria. Es decir, las personas cada vez nos recogemos más en los que piensan como nosotros, nos aislamos de quienes piensan diferente y cada vez hay unos puentes más irreconciliables o más difíciles de establecer entre grupos con pensamientos distintos. Y, a raíz de eso, sí, hay más polarización en el diálogo porque hay mucha dificultad para establecer un diálogo en sí mismo. Cada uno tiene su premisa de partida establecida, su posicionamiento, y nunca hay una voluntad de ceder o escuchar de verdad. Eso se ve alimentado por los sesgos de confirmación en redes sociales, la información que recibimos, las cámaras de eco, que, prácticamente, nos programan para que, en cualquier discusión, seamos incapaces de conceder algo a quien piensa diferente a nosotros.

¿Por qué hemos llegado a este punto?

Es una forma rentable de hacer política, desgraciadamente. Al final, la política consiste en representar los intereses de la población, pero se canaliza en un sistema que premia aquello que permite conseguir más votos. La polarización se ha convertido en una herramienta política rentable para muchos partidos porque consigue activar electorados que, de otra forma, no estarían dispuestos a votar, y moviliza a grupos grises que van rotando y no votan siempre lo mismo. Esa rentabilidad por parte de ciertos grupos ha contribuido a que se haya normalizado como herramienta, aunque la polarización afecta a todos. Algunos partidos la han capitalizado más por esa rentabilidad.

¿Qué partidos tienen más culpa?

Yo creo que la tienen todos. No creo que haya uno al que se le pueda atribuir más culpa. Sí es cierto que hay partidos —prefiero no dar nombres— que son más beligerantes y que la capitalizan más, que son más crudos. Pero todos, de una forma u otra, han utilizado la polarización. Unos porque la emplean directamente para incendiar el debate político —quizá los grupos más radicales—, y otros porque han aprovechado esa polarización como contranarrativa para estigmatizar a esos grupos. Unos la capitalizaron al inicio y otros siguieron la corriente, lo que ha generado una espiral de polarización.

En España, todos los partidos han aprovechado la polarización en mayor o menor medida

¿Quién lo ha empezado?

Yo no creo que haya un partido concreto que lo haya empezado. Creo que se ha ido diseminando a través de redes sociales y se ha percibido como algo útil. Esto viene mucho de uno de los asesores de Donald Trump, Steve Bannon, que inició estrategias como el escándalo de Cambridge Analytica, donde empezó a germinar esta dinámica. En España, todos han aprovechado, en mayor o menor medida, la polarización, aunque yo creo que es un fenómeno colectivo.

¿Cuándo empezó a confrontarse más en el diálogo en España?

En mi opinión, la moción de censura a Rajoy marca el punto en el que se cristaliza la utilización de la polarización como herramienta política, cuando se empieza a fragmentar más el Congreso. No lo detallo en el libro con una fecha exacta, pero, personalmente, situaría ahí el inicio.

¿Qué papel juegan las fake news en esta confrontación?

Potencian el fenómeno, amplifican sesgos que ya tenemos, como el de confirmación o el de anclaje. Refuerzan mensajes instalados en nuestra cabeza, nos predisponen a rechazar ciertas ideas y consolidan posicionamientos políticos con los que hemos crecido. Hacen más difícil cambiar de opinión o abrirse a nuevas perspectivas. Esto se alimenta, sobre todo, con la economía del dato, las cámaras de eco y la economía de la atención, que decide a qué grupo dirigir cada noticia para reforzar divisiones políticas en redes sociales.

Vivimos en la época de la desconfianza: tendemos a desconfiar de quien dice algo contrario a nosotros

¿Cómo se les puede hacer frente a las fake news?

Existen herramientas tecnológicas como algoritmos o fact checkers que verifican o señalan cuándo una noticia es falsa o dudosa. Pero, al final, dependen de que haya voluntad humana de utilizarlas. Si yo desconfío del fact checker, por muy claro que me diga que algo es falso, no me lo voy a creer. Vivimos en la época de la desconfianza: tendemos a desconfiar de quien dice algo contrario a nosotros. Por eso creo que la solución pasa por fomentar el pensamiento crítico a través de la argumentación y el debate. Eso es lo que nos permite usar esas herramientas con criterio y ser más críticos con los datos que recibimos.

¿Qué estrategias recomienda para comunicarnos mejor en entornos online?

Las estrategias dependen mucho de lo que permiten las propias redes sociales. Más que cómo comunicarnos, creo que se trata de cómo reaccionar al contenido. Un fragmento de Twitter aislado recibido en Instagram no es una fuente fiable. Hay que preguntarse si realmente lo publicó quien aparece, si está editado o si está descontextualizado. Nuestra reacción debería ser crítica: hay que preguntarse si es cierto, cuándo se publicó, dónde y contrastar si es real o no.

¿Hay más confrontación en redes sociales que en persona?

En espacios públicos —platós de televisión, parlamentos—, se escenifica un nivel de polarización muy alto, equiparable al de las redes sociales. En el día a día, con temas particulares, solemos evitar ciertos temas porque sabemos que generan enfrentamiento. Pero, en general, no hay tanta polarización en espacios frente a frente como sí en redes sociales, donde el anonimato y la distancia facilitan usar palabras gruesas sin consecuencias inmediatas.

Uno es tan joven como la última vez que cambió de opinión

Si tuviese que darle un consejo a la persona que ahora mismo no se plantea dejar de confrontar, ¿qué le diría?

Una frase que escuché a Eduardo Madina, del escritor Timothy Leary: uno es tan joven como la última vez que cambió de opinión. No podemos confrontar, ser agresivos y negarnos a escuchar al contrario toda la vida, porque eso significa no alterar nuestra forma de pensar. La vida está hecha para evolucionar, entender nuevas perspectivas y enriquecernos. La confrontación cierra la puerta a descubrir nuevas ideas, reflexionar y crecer como personas y como sociedad.

¿La polarización pone en riesgo la salud de la democracia?

Sí. La democracia, tal como la entendemos, requiere que haya representación en los parlamentos y que los parlamentarios dialoguen, negocien y busquen lo mejor para la ciudadanía. Eso implica una predisposición mínima a colaborar, aunque haya discrepancias. Cuando la polarización paraliza la política, la democracia se ve dañada: no se aprueban presupuestos, medidas ni reformas. Como decía Tony Roldán, la polarización también es un problema económico. Y yo sí creo que, en exceso, afecta a la democracia.