Conxemar recupera su máxima cuota global con 46 países y el retorno del stand de Corea

Corea es el tercer país con mayor consumo de proteína marina del mundo con unos 64 kilos per capita al año, según los últimos datos disponibles en The Korea Rural Economic Institute (KREI). Solo Maldivas (con una población de 540.000 personas) e Islandia (404.000) superan a los asiáticos en este ranking. Así que el coreano es un mercado de la máxima atención para el conjunto de la industria, totalmente globalizada, y así quedará patente en la próxima edición de la feria de Conxemar. Porque el certamen, el tercero del circuito global para los productos del mar congelados —solo por detrás de las Seafood de Barcelona y Boston—, contará con un stand de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de Corea del Sur, conocida como Suhyup, en el hall donde se ubicarán los expositores institucionales de una veintena de países. Este país ya había tenido presencia en la feria viguesa, donde se estrenó en 2015, pero su retorno coincide con una mayor penetración internacional. No en diversidad de países con representación (46), sino por el peso cualitativo de las compañías que estarán en el Ifevi entre el 7 y el 9 de octubre.

En el top 10 de la industria mundial están, por ejemplo, el gigante atunero Dongwon, con una facturación superior a los 2.000 millones de euros anuales. Es el mayor exponente del sector en Corea del Sur. Pero en Conxemar habrá delegación de otros de los pesos pesados del sector a escala global. La japonesa Maruha Nichiro, líder absoluto, estará presente a través de la compañía Inlet, con base en el puerto levantino de Sagunto. En el año 2019 Maruha Nichiro adquirió más del 33% de la firma española. La número 2 mundial es también de Japón, Nissui (antes Nippon Suisan Kaisha), y su asociada para operar en el mercado ibérico está en Vigo. Se llama Europacífico Alimentos del Mar —tiene stand propio, es una habitual de la feria— y también comercializa las capturas de la antigua filial de Pescanova Pesca Chile. Pero hay más, porque la colosa noruega del negocio salmonero repetirá con expositor propio, dentro del espacio contratado por el país nórdico. Es Mowi (antes conocida como Marine Harvest), que es además proveedora de referencia de salmónidos para buena parte de las compañías gallegas del sector. Mowi ocupa el puesto número 4 por ingresos de esta industria a escala mundial. Por último, y desde el número 6, figura Cooke Inc, el conglomerado canadiense que a punto estuvo de tomar el control de Nueva Pescanova, como desveló FARO, aunque las negociaciones se rompieron en julio de 2023. Tendrá stand propio por tercer año consecutivo.

Países presentes

Más allá de este desfile de gigantes la feria dará la bienvenida a la participación institucional de Cabo Verde, que acudirá bajo el paraguas del Ministerio do Mar. Esta fue la cartera que intervino en la quiebra de la filial africana de Atunlo, y para cuya reactivación ha contado con la participación de Jealsa, Ubago y Mercadona, como también detalló este periódico. Mauritania, Guinea-Bisáu, Turquía, China, Marruecos o Ecuador también desplegarán su oferta en el certamen de Vigo, aunque destacará sobre todos los países el enorme espacio reservado por Italia, primer cliente de las empresas gallegas de pescado y conservas. India, Malvinas, Tailandia, Túnez, Gambia, China, Finlandia o Islas Feroe tendrán presencia en el recinto ferial de Cotogrande.

En el capítulo de empresas locales destacará Grupo Wofco, que por primera vez tendrá el mismo hueco reservado que Nueva Pescanova, de 200 metros cuadrados. La adquisición de Fandicosta ha agrandado exponencialmente su proyecto y la compañía —ahora con sede fiscal en Moaña— ha reservado espacio para dos expositores contiguos.