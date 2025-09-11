La chófer y su pareja recurren la condena por los incendios de Vitrasa

Como era previsible, los abogados que representan a la chófer de Vitrasa y a su compañero sentimental condenados a 15 y 22 años de prisión respectivamente por los incendios de los autobuses de Vitrasa han recurrido la sentencia. Las defensas apelan al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para insistir en la libre absolución de sus clientes o, en caso de condena, que se aplique otro artículo del Código Penal que contempla penas de cárcel mucho menores a las impuestas.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra emitió el pasado julio la sentencia, que condenó a Patricia F.N. y a Marcelo S.S. por el delito de incendio del artículo 351.1 del Código Penal. Los magistrados concluyeron que aunque «no tuvieran intención de causar daño a las personas», las pusieron en «riesgo vital».

Las defensas combaten jurídicamente esta resolución y, tras formalizar este septiembre los recursos, reiterarán en segunda instancia que sus clientes son inocentes, como ya hicieron en la vista oral. «En 22 años jamás tuve una sanción», afirmó la chófer, quien tras su detención e imputación fue despedida, lo que dio lugar a un pleito laboral que aún está pendiente de resolución.

En caso de no decretarse la absolución, los abogados piden al TSXG que aplique otro tipo penal, el de daños por incendio del artículo 266, que reduciría notablemente las penas de cárcel impuestas. Sostienen que no hubo dolo ni se puso en peligro vital a ningún pasajero ni viandante.