Caballero alaba el «gran trabajo» de Vigo contra el cáncer ante su despedida

La última carrera Vigo contra el cáncer abrió ayer sus inscripciones, que podrán realizarse a través de la web de la asociación o de manera presencial en El Corte Inglés hasta el 13 de octubre o alcanzar el límite de participantes.

La prueba, que se desarrollará el 19 de octubre, fue presentada ayer en el Concello durante un acto en el que el alcalde vigués felicitó de forma «muy enfática» a la asociación que preside Rosa Soliño por el «gran trabajo» realizado. Caballero también anunció que la administración municipal asumirá la carrera a partir de 2026.

La investigadora de la UVigo María Mayán, una de las responsables del proyecto contra el sarcoma que recibirá los beneficios de la prueba, también agradeció la labor de la asociación y recordó que la investigación es la única herramienta para la curación.