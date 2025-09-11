El BNG reclamará en el pleno local la dimisión de Rueda por los incendios
El BNG reclamará en el pleno de Vigo la dimisión del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, «pola súa neglixente xestión da vaga de lumes». Trasladó una moción para «esixir un cambio estrutural na política forestal e territorial» del gobierno gallego, al que responsabiliza de las «devastadoras consecuencias dos incendios deste verán».
