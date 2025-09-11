Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As Ninguéns solicita más recursos de salud mental

El foro socioeducativo As Ninguéns reclamó más recursos para salud mental en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Destacó que existe una «enorme vinculación» entre la pobreza y las problemáticas de este tipo, por lo que urge que se ofrezca «apoyo terapéutico público en las unidades de trabajo social».

