As Ninguéns solicita más recursos de salud mental
El foro socioeducativo As Ninguéns reclamó más recursos para salud mental en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Destacó que existe una «enorme vinculación» entre la pobreza y las problemáticas de este tipo, por lo que urge que se ofrezca «apoyo terapéutico público en las unidades de trabajo social».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía