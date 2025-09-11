Un año de cárcel para el hombre que se sobrepasó con una runner en el Lagares

Un año de prisión, entre otras medidas, como autor de un delito de agresión sexual. Es la condena que aceptó ayer en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo el hombre que tocó las nalgas a una mujer que practicaba running a plena luz del día por el paseo del Lagares.

El procedimiento se resolvió en una breve vista de conformidad que evitó la celebración del juicio y en la que el acusado compareció a través de videconferencia desde Noruega, país en el que está afincado en la actualidad. Los hechos que fueron sentenciados ocurrieron este mismo año, en la mañana del pasado 9 de marzo.

Este caso no era el único por delito de agresión sexual que estaba señalado para juicio ayer en Vigo. En el Juzgado de lo Penal número 2 se celebró la vista a puerta cerrada contra otro hombre que se enfrenta a tres años y medio de cárcel por masturbarse en varias ocasiones ante una menor a la que seguía a la salida del instituto y a la que llegó a tocar.

La Fiscalía le acusa de un delito continuado de exhibicionismo –o alternativamente de coacciones– y de otro de agresión sexual. Dado que no se permitió el acceso de público a la vista, no trascendió si hubo alguna modificación en la acusación que planteaba el Ministerio Público, que, junto a otras medidas, también solicitaba una indemnización de 2.000 euros para la adolescente.