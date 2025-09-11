Casi 600.000 euros de ayuda de la Xunta a 55 entidades del área
La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto (izq.), y la delegada de la Xunta, Ana Ortiz (dcha.), visitaron a la asociación de vecinos Emilio Crespo de Navia para comprobar las mejoras realizadas en su local social al amparo de las ayudas del Plan específico de acción comunitaria de 2025, dirigidas a entidades vecinales, comunidades de usuarios de aguas y asociaciones de mujeres rurales de Galicia, que beneficiaron a 55 entidades del área, sumando casi 600.000 euros de ayuda.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía