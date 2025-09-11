Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi 600.000 euros de ayuda de la Xunta a 55 entidades del área

Casi 600.000 euros de ayuda de la Xunta a 55 entidades del área |

Casi 600.000 euros de ayuda de la Xunta a 55 entidades del área |

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto (izq.), y la delegada de la Xunta, Ana Ortiz (dcha.), visitaron a la asociación de vecinos Emilio Crespo de Navia para comprobar las mejoras realizadas en su local social al amparo de las ayudas del Plan específico de acción comunitaria de 2025, dirigidas a entidades vecinales, comunidades de usuarios de aguas y asociaciones de mujeres rurales de Galicia, que beneficiaron a 55 entidades del área, sumando casi 600.000 euros de ayuda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents