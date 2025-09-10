Zona Franca y Guardia Civil avanzan en el acuerdo para la vigilancia de Balaídos

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, recibió en la sede de Areal a Manuel Touceda, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, que asistió al encuentro acompañado del teniente coronel Óscar Grañas. Entre los asuntos que trataron, se avanzó en el convenio para la encomienda de gestión de la vigilancia del parque empresarial e industrial de Balaídos ya que, al ser recinto franco, las competencias de protección y seguridad son de la Guardia Civil.

El Consorcio destaca que la seguridad en las zonas francas «es prioritaria debido a su papel clave en el comercio internacional, por lo que se someten a altos estándares internacionales de seguridad». Como se ha realizado en los últimos años, Regades, que trasladó a Touceda la máxima colaboración de Zona Franca, destacó que este servicio, que se integrará en el convenio entre el Consorcio y la Dirección General de la Guardia Civil, «supondrá una importante mejora de la eficiencia de la gestión pública».