Vueling mantiene en mínimos el vuelo entre Vigo y Barcelona y dispara su oferta en Santiago tras la 'fuga' de Ryanair

Ryanair abandonará por completo el aeropuerto de Vigo y acometerá un severo recorte de rutas en Santiago el próximo invierto tras el chantaje a Aena por las tasas aeroportuarias. Tras el anuncio de este severo recorte, la aerolínea Vueling ha salido casi de inmediato anunciar que tapará parcialmente el enorme hueco que dejará la aerolínea irlandesa... pero –al menos por el momento– solo en Lavacolla. En Peinador, donde opera solo y en monopolio la ruta a Barcelona con apenas 1 o 2 vuelos diarios, su programación continúa siendo igual de exigua.

Vueling ha anunciado que aumentará un 15% sus vuelos en Lavacolla durante la temporada aeronáutica de invierno (de finales de octubre de 2025 a finales de marzo de 2026) coincidiendo con el drástico recorte de Ryanair. A través de un comunicado oficial anota –además– que pondrá un nuevo avión en Lavacolla entre diciembre y enero y también durante la próxima temporada de verano. En Vigo, donde opera en solitario a Barcelona con solo entre uno o dos vuelos diarios, no ha avanzado por el momento ningún tipo de mejora.

La conexión entre Vigo y Barcelona, pese a ser la segunda ruta en importancia después de Madrid, arrastra un problema de plazas y frecuencias desde hace años. De hecho, la situación se agravó a principios de este año cuando Ryanair, también dentro del conflicto por las tasas aeroportuarias con Aena, decidió suprimir sus vuelos a Barcelona, dejando de nuevo la ruta solo en manos de Vueling que, lejos de ampliar su oferta, la mantuvo igual. Lo mismo que parece que ocurrirá ahora. No así en Santiago.

Según el comunicado oficial de Vueling, la conexión entre Santiago y Barcelona se ampliará con 6 frecuencias semanales, llegando así a un total de 28. En Vigo apenas alcanza las 11, con lo que hay al menos tres días a la semana en los que solo opera un avión por sentido entre la ciudad olívica y Condal. En el lado opuesto, su ruta de Lavacolla llegará a tener cuatro vuelos diarios en cada sentido.

Más refuerzos en Santiago

Pero el refuerzo de Vueling en Santiago va mucho más allá de la conexión con Barcelona. La aerolínea ha anunciado un largo listado de mejoras en Lavacolla que cubrirán, en parte, el recorte de la oferta de Ryanair.

Añade 4 frecuencias semanales en la ruta a Palma de Mallorca hasta llegar a las 11.

hasta llegar a las 11. Incrementa 1 frecuencia semana a Fuerteventura ; 3 a Tenerife y 4 a Las Palmas .

; 3 a y 4 a . Suma 3 frecuencias semanales a la rutra Santiago y Sevilla ; y 4, a Málaga.

; y 4, a Recupera la ruta Santiago-Alicante con 2 frecuencias semanales.

A nivel internacional, vuelve con la conexión Santiago -Zúrich 3 días a la semana (del 5 de diciembre al 9 de enero) y mantiene Londres (Heathrow) y París.

«La apuesta por el refuerzo de la conectividad de Santiago reafirma nuestra ambición de consolidarnos como la aerolínea clave en el mercado nacional, así como en los principales corredores entre España y Europa. Ampliamos la conectividad de Santiago a destinos clave nacionales e internacionales de forma directa y potenciamos las conexiones a 60 destinos internacionales a través de Barcelona. Además, con este nuevo avión en Santiago generaremos un impacto positivo directo en el territorio más allá del valor de la propia conectividad», destaca Jordi Pla, director de planificación de rutas y estrategia de Vueling, en su comunicado oficial.