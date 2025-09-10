Vándalos se ceban con el entorno de Camelias y O Castro

El entorno de Camelias es uno de los epicentros comerciales de la ciudad. Los negocios locales sobreviven tras unos años difíciles y reciben clientes que viven en el barrio. En los últimos tiempos, sin embargo, se han tenido que enfrentar a una situación que no se esperaban: los constantes ataques vandálicos, sobre todo en forma de pintadas. Especialmente sangrante es lo que sucede en la calle Menéndez Pelayo. Prácticamente todas las paredes, muros, portales y garajes de esa larga vía están asolados por los grafitis. «Están por todas partes y a nivel estético es terrible», asegura Mabel, que trabaja en la asesoría FerVigo. Su oficina está rodeada a izquierda y derecha de pintadas ofensivas y firmas de grafiteros.

El problema, tal y como apuntan varios comerciantes, es que más allá del problema estético, lo cierto es que la situación actual del entorno de Camelias puede acabar por ahuyentar a los clientes. Porque las pintadas no dan respiro. Los vecinos y comerciantes son los que limpian los grafitis, en muchos casos cuando llegan por las mañanas a su negocio y lo ven vandalizado. El problema, es que en apenas 24 horas las pintadas vuelven aparecer. «Estamos indefensos, por mucho que limpiemos, siguen haciendo lo que quieren», lamentan desde otro negocio de la zona.

La situación ha llegado hasta tal punto que alguno de los negocios ha decidido cerrar sus puertas en esa calle y trasladarse a otras zonas de la ciudad más tranquilas.

Uno de los pocos que se ha salvado de los vándalos es el taller de coches Enrique. «Tenemos la suerte que ni el portal ni la fachada están con grafitis», celebran. A pocos pasos de su entrada, ya hay verjas, ventanas y puertas completamente asoladas por las pintadas vandálicas.

Panel informativo de O Castro, vandalizado recientemente. / FdV

El entorno de Camelias no es la única zona que se está viendo afectada por estos ataques. En el Monte de O Castro, directamente, están actuando contra el mobiliario urbano: pintadas sobre los paneles informativos que explican el patrimonio histórico que se puede ver en O Castro, en papeleras e incluso en distintos árboles. En este caso se trata además de una de las zonas de mayor riqueza ambiental de la ciudad, y donde cada día van centenares de vecinos y visitantes a pasear, encontrándose daños en los distintos elementos públicos del monte que degradan un entorno privilegiado.

Churruca

Otra zona víctima de los vándalos es Churruca, especialmente la Plaza de Portugal. Entre las que más daños reciben está la sede del Colegio de Arquitectos Técnicos. La situación se ha recrudecido en los últimos meses, teniendo incluso problemas con la suciedad en el acceso por el portal a su local. Denuncian que todas las semanas aparece un grafiti nuevo en sus persianas.

Y además, el botellón sigue desesperando a los vecinos de la zona, ya no solo por el ruido, sino por la suciedad y basura con la que amanece la Plaza de Portugal los domingos, llena de botellas de cristal, bolsas de plástico y otros restos de la fiesta de la noche anterior.